Артисты плаща и шпаги

Как стало известно «ДО-инфо» из надежных источников, сегодня в Омский государственный технический университет наведались сотрудники регионального управления ФСБ с некой проверкой. По словам очевидцев, силовики «ведут себя жестко, но никто не понимает, что они хотят найти».

По имеющейся информации, интерес ФСБ вызван, вероятнее всего, мероприятиями, которые в рамках недавно завершившегося арт-фестиваля в аудиториях ОмГТУ проводил специалист, приехавший по приглашению организаторов из-за рубежа.

К моменту выхода новости нам не удалось получить комментарии от руководства вуза. Сотрудники УФСБ традиционно от комментариев воздерживаются.

Фестиваль «Сибирская этника. Белый край» проходил в Омске под эгидой Омской Арт-резиденции — культурно-инфраструктурной платформы, созданной на базе ОмГТУ.

Фото © паблик Омской Арт-Резиденции ВКонтакте, 2017