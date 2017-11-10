Словесная дифференциация контингента

Внештатный корреспондент «ДО-инфо» сфотографировал обычную табличку в обычном бюджетном учреждении здравоохранения (больнице) Омска, на которой корявым языком канцелярита указан график приема граждан должностными лицами. Из содержания графы, относящейся к главврачу, становится ясно, что граждане в Омске четко делятся, как минимум, на три сорта, в том числе: граждане как таковые, население, а также особая каста — ктосовцы, то есть, работники комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС).

Система КТОС в России давно из института реального самоуправления превращена в важнейшую часть пресловутой «вертикали власти»: ее активисты официально финансируются из муниципальных и региональных бюджетов, пользуются разнообразными льготами и привилегиями, а в обмен исполняют разнообразные поручения чиновников и «товарищей по партии». Причем делается это все абсолютно открыто и цинично.

И это еще далеко не все касты современной России…

График приема граждан должностными лицами