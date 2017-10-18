Парков много не бывает. И гайд-парков тоже

17 октября на портале «Омск Политический» появилось открытое обращение к временно исполняющему обязанности губернатора Омской области Александру Буркову о свободе собраний.

В письме от имени гражданского актива, правозащитников и организаторов публичных мероприятий выражается озабоченность в связи с явным ухудшением ситуации в сфере свободы собраний. Врио губернатора кратко посвящают в историю вопроса и предлагают отменить решение, принятое недавно его предшественником на посту главы региона, и «восстановить список гайд-парков в Омске и в Омской области в прежнем объеме, возможно, даже расширив его, и дать ясный сигнал всем представителям «вертикали власти» в регионе о необходимости строго соблюдать конституционные права граждан».

Напомним, решение о резком сокращении количества гайд-парков (мест проведения публичных мероприятий общественно-политического характера без предварительных уведомлений и согласований с администрацией) в Омске — с четырнадцати до пяти — было оформлено приказом начальника главного управления внутренней политики (ГУВП) правительства Омской области 5 сентября 2017 года. В том числе оказались ликвидированными главные места проявления общественной активности в Омске в последние годы — Театральная площадь и площадь Ленина. На первой традиционно проводили мероприятия сторонники «демократов», на второй — активисты КПРФ и других левых организаций. В частности, именно в гайд-парке на Театральной площади 26 марта этого года прошло одно из самых массовых собраний граждан под лозунгом борьбы с коррупцией.

Возглавляет ГУВП бывший лидер пропутинских движений Михаил Каракоз, сделавший карьеру именно на организации силами псевдообщественных движений («Молодой гвардии» и т.п.) акций, направленных на противодействие оппозиционной активности. Поэтому независимых наблюдателей не удивили лживые и циничные формулировки, которые он приводил в обоснование приказа о ликвидации гайд-парков: «как показала практика, особым спросом гайд-парки в городе не пользуются» (цит. по публикации на сайте «Новый Омск»).

К вечеру 18 октября под обращением было шесть подписей, среди которых есть фамилии и опытных участников движения за свободу собраний, и молодых активистов и организаторов акций, в том числе координатора омского штаба кампании в поддержку выдвижения Алексея Навального президентов России.

Обращение открыто для подписания. О реакции самого врио губернатора Омской области или членов правительства пока неизвестно.

Приводим полный текст обращения, по тексту на сайте Politomsk.ru:

Обращение к врио губернатора о свободе собраний

Временно исполняющему обязанности

губернатора Омской области

Буркову А. Л.

Александр Леонидович, принимая на себя обязанности главы региона, вы сделали ряд заявлений о высоком приоритете обеспечения прав и свобод граждан России, проживающих в Омске и в Омской области. Одним из этих прав, гарантированных Конституцией РФ, является право мирных собраний. Вам как человеку, пока еще не очень глубоко погруженному в омскую действительность и в новейшую общественно-политическую историю региона, видимо, неизвестно, насколько драматично развивалась ситуация в этой сфере последние годы и, в частности, каких серьезных усилий и даже жертв потребовалось от гражданского актива Омска, чтобы отстоять безусловное право проведения мирных собраний в городе — в строгом соответствии с действующим законодательством и часто вопреки позиции отдельных чиновников и недобросовестных представителей правоохранительных органов. Результатом этой борьбы стало принятие в Омской области одного из самых прогрессивных региональных законов, а также создание в Омске нескольких площадок для проведения собраний граждан в режиме т.н. гайд-парков, то есть, без предварительного уведомления и согласования с органами исполнительной власти.

Несколько лет ситуация в Омске в сфере обеспечения свободы собраний была близка к идеальной. Однако в последнее время положение стало вновь заметно ухудшаться: участились случаи абсолютно незаконных, необоснованных отказов в согласовании мест проведения митингов и пикетов. Складывается впечатление, что чиновники вновь, как в период с 2005 по 2012 годы, действуют не в соответствии с Законом и не в интересах обеспечения прав и свобод граждан, а в интересах каких-то отдельных политических сил, кланов или явно незаконных распоряжений в духе пресловутого «телефонного права».

Апофеозом этой практики стало решение вашего предшественника на посту губернатора Омской области о резком сокращении количества гайд-парков в городе Омске под абсолютно надуманным и противоречащим реальности предлогом о якобы их нецелесообразности ввиду «редкого использования». Наиболее циничным стало исключение из этого перечня самой популярной площадки проведения массовых мероприятий в Омске — Театральной площади, — места, с которым связано проведение наиболее заметных и резонансных публичных мероприятий последних лет.

Предлагаем вам как можно скорее отменить упомянутое решение как провоцирующее общественную напряженность, восстановить список гайд-парков в Омске и в Омской области в прежнем объеме, возможно, даже расширив его, и дать ясный сигнал всем представителям «вертикали власти» в регионе о необходимости строго соблюдать конституционные права граждан.

Подписи:

Евгений Долганев, гражданский активист

Динис Исхаков, гражданский активист, организатор публичных мероприятий

Ольга Картавцева, координатор штаба кампании «Навальный-2018», организатор акций

Виктор Корб, секретарь КС Омской гражданской коалиции

Вячеслав Сибирский, лидер движения «Мы хотим жить в Омске», организатор митингов

Михаил Яковлев, общественный деятель, организатор массовых мероприятий

Обращение открыто для подписания представителями

общественно-политических объединений,

гражданскими активистами, правозащитниками

и организаторами публичных мероприятий в Омске.