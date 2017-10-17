В сентябре — остановка

Текущий индекс делового климата на рынке услуг Омска (ИДК-Омск), по данным АРИ, к началу октября вырос на четыре пункта — до 41% с 36%. Это означает, что спад на региональном рынке сохранился, но немного замедлился. Среднегодовое значение индекса (46%) не изменилось. График ИДК 2017 сместился в зону 2015 года, но прогнозировать его движение при помощи технического анализа вряд ли имеет смысл. Продолжился рост и общероссийского аналога индекса PMI-Russia, который с августовского уровня в до 54,2% подрос до 55,2%.

Агентство IHS Markit, комментируя сентябрьский рост, вновь отмечает «существенное усиление роста деловой активности и новых заказов» и «исторически приглушенном ценовом давлении», добавив «максимальный с мая 2013 года рост занятости». Из негативных факторов зафиксировано лишь сокращение незавершенных заказов (впервые с мая текущего года) и ускорение инфляции отпускных цен и общего инфляционного давления (за счет четырехмесячного максимума роста закупочных цен).

На омском рынке отмечен существенный рост ключевого показателя общей реализации: уровень 50% достигнут впервые с сентября 2016 года, а также небольшое ослабление тенденции сокращения занятости (48%). Сохраняется и инфляционное давление на бизнес, хотя раствор «инфляционной вилки» чуть сократился: до 12 пунктов — разницы между 59% закупочных цен (затрат) и 47% отпускных цен (тарифов).

Один из наиболее позитивных факторов — заметный рост долгосрочных ожиданий: уровень в 59% достигнут впервые с начала текущего года. Это общее достижение обоих сегментов, участвующих в построении регионального индекса услуг. Правда, риэлторы и медийщики вновь «поменялись настроением», уступив лидерство в в долгосрочном оптимизме коллегам: 56% против 61%. В текущем индексе в сентябре, кстати, также уровень поддерживали именно медиа (плюс торговля): 44% против 56% в реализации и 38% против 44% в незавершенке.