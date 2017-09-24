Нам сверху видно все, вы так и знайте!

Впервые о полигоне промышленных отходов ОАО «Омский каучук» (бывш. завод СК), расположенном в северо-западном промузле Омска, как об одном из вероятных мест утечки этилмеркаптана, говорили еще весной 2017 года. Тогда город в течение нескольких недель периодически накрывался волнами «химической атаки», вызвавшей массовое возмущение жителей, но несмотря на заявления властей, правоохранительных и контролирующих органов, ни источник, ни виновник этой чрезвычайной ситуации так и не был найден.

В сентябре блогер Владимир Лифантьев совершил экологическую экспедицию на эту площадку, обнаружил там два пруда, заполненных химическими веществами с сомнительным запахом и странного красного оттенка. Его публикация об этой находке вновь вызвала переполох в СМИ. Роспотребнадзор оперативно откликнулся, пообещав провести проверку, но спустя несколько дней отчитался, что никакой угрозы эти объекты не представляют и, более того, они якобы не используются после 2012 года.

В ответ на столь странную и поспешную реакцию собственное расследование провел еще один блогер, градозащитник Игорь Федоров. Он при помощи сервиса Гугл-карты сравнил состояние технических прудов «Омского каучука» в разные годы. На опубликованных им фрагментах карт хорошо видно, что во-первых, состояние этих водоемов периодически меняется (они осушаются и вновь заполняются водой и постоянно меняют окраску, причем, время от времени приобретают ядовито-красный цвет различных оттенков), а главное — вся эта активность сохраняется или даже усиливается и после 2012 года.

Теперь экологам и омичам предстоит выяснить, действительно ли сотрудники Роспотребнадзора не знали об активном использовании этих якобы закрытых полигонов для складирования промышленных отходов, или знали, но закрывали на это глаза.

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Скриншот виджета народной карты «Химическая атака на Омск» с сайта «Открытый Омск» по состоянию на апрель 2017 года (хорошо видно, как несколько направлений распространения шлейфов сходятся в районе площадки промотходов завода СК):