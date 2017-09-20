Хотели как всегда — получается как хуже

Сезонно очищенное значение текущего индекса делового климата на рынке услуг Омска (ИДК-Омск) по итогам августа обвалилось на десять пунктов, до 36%, то есть, на уровень сильного спада. Это привело к понижению среднегодового индекса до 46%. Соответственно, августовская точка графика ИДК 2017 года расположена аккурат между графиками двух остро кризисных лет — 2014 и 2015, — а среднегодовой уровень уже на один пункт меньше предкризисного 2013 года. Общероссийский аналог регионального индекса, PMI-Russia, наоборот, к началу сентября чуть подрос — с с 52,6% до 54,2%.

На региональном рынке сохранился тренд снижения основного показателя «Реализация» (33%, второе значение после январского сезонного обвала). Усилилось падение и новых и незавершенных заказов (по 39%). На этом фоне вновь отмечено сокращение занятости (47%), что подтвердило предположение о том, что его слабый рост в июле имел сезонный характер. Предприниматели по-прежнему пытаются удерживать отпускные цены (47%), но вряд ли смогут делать это долго, учитывая усиление роста закупочных цен (61%) и, соответственно, увеличение «инфляционной вилки» (или «инфляционного давления»), достигшей 14 процентных пунктов.

Отмеченная аналитиками АРИ в предыдущем обзоре «летняя петля» (спада рыночного оптимизма медийщиков и роста — у риэлтеров) завершила противофазное движение графиков двух основных субсегментов ИДК-Омск, и они сошлись на пессимистичном уровне в 40% (сезонно очищенное значение существенно меньше, поскольку август — это, вообще-то, месяц естественного сезонного подъема; это отклонение, таким образом, является еще одним индикатором наличия кризиса). Ожидания медийщиков, связанные с т.н. «политическими деньгами», очевидно не оправдались, что привело и к корректировке текущих оценок и, особенно, долгосрочных: индекс долгосрочного оптимизма в сегменте медиа опустился до критических 33%, в то время как риэлторы продолжают надеяться на чудо, рассчитывая на то, что спустя год рынок все-таки начнет расти (67%).

Полностью отчет АРИ об августовском ИДК-Омск со всеми диаграммами см. на сайте Омского Медиасообщества.