С Христом в башке — с Гуглом в руке

В сентябре на официальном сайте появился информационный блок, озаглавленный «Календарь мероприятий». В заметке, анонсирующей новый проект, сказано, что он призван дать «как можно более полную и своевременную информацию священнослужителям, прихожанам, средствам массовой информации и всем желающим о планируемых мероприятиях Омской епархии». Календарь Омской епархии ведется с помощью стандартного сервиса Google, таким образом, он доступен любому пользователю, уже имеющему навык работы с гугл-календарями.

В анонсе приводится краткое пояснение о том, что с помощью новой опции сайта каждый его посетитель сможет «посмотреть информацию о планируемом мероприятии, где оно будет проходить, во сколько и программу данного мероприятия». Вполне в духе времени текстовые рекомендации дополняются специальной видеоинструкцией.