Мы знаем, Федоровки не будет

Агентство Региональных Исследований подвело итоги опроса, посвященного отношению омичей к долгострою «Омск-Федоровка». Объем выборки опроса, проведенного в августе 2017 года на нескольких независимых интернет-площадках, включая два сайта и паблики в Твиттере и ВКонтакте, составил 394 респондента.

Около 84%, отвечая на вопрос «Вы верите, что в Омске в ближайшие 10 лет построят аэропорт Омск-Федоровка?», выбрали вариант «Нет, теперь уже вряд ли». Разброс по различным площадкам составил от 77% (Твиттер) до 88% (сайт KVnews.ru).

Оптимистов, выбравших вариант ответа «Да, конечно, построят», оказалось лишь около 6%. При этом Твиттер показал максимальный оптимизм в 10%, а на всех других площадках, формирующих т.н. слоистую выборку, разброс составил от 5% до 8%.

Уклонились от однозначного ответа, выбрав вариант «Мне все равно» 10% в целом по выборке, с разбросом от 6% (KVnews.ru) до 13% (Твиттер).