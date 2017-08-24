Чума — на все ваши карантины!

24 августа руководитель Агентства Региональных Исследований Виктор Корб в своем Твиттере сообщил о начале работы над картой очагов эпизоотии африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской области. Первую версию карты он сопроводил риторическим вопросом: «Снова больше некому?»

Как выяснило «ДО-инфо», карта строится при помощи инструмента Яндекс.Карты и размещена в открытом доступе в Интернете по ссылке «АЧС в Омской области» В настоящее время на нее нанесено более 20 точек, показывающих расположение основных очагов эпизоотии, вспыхнувшей на территории региона в июле. Данные для составления карты взяты из текстов указов губернатора Омской области.

Комментируя проект, руководитель АРИ уточнил, что он не рассчитан на «какую-то глубокую аналитику», а призван лишь наглядно показать масштабы и характер распространения чрезвычайной ситуации в регионе. В то же время, Виктор Корб обратил внимание на то, что даже поверхностный анализ карты показывает, что первоначальные ограничительные меры, предпринятые с целью локализации эпизоотии АЧС, оказались недостаточно неэффективными: на это, в частности, указывает разрастание первичного очага — причем, не только в трудно контролируемых отдаленных, но и в зонах, непосредственно примыкающих к нему.

Виджет актуального состояния карты «Очаги эпизоотии АЧС в Омской области в 2017 году»