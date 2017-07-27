«Факел» преткновения

26 июля пресс-центр санатория «Рассвет», директором и владельцем которого является Натела Полежаева, распространил релиз с информацией о том, что 28 июля ветераны Омского нефтезавода собираются провести пикет возле Дворца культуры имени Малунцева. Хлесткий подзаголовок сообщал, что «члены нефтезаводского клуба ветеранов «Факел» требуют от Олега Белявского, генерального директора «Газпромнефть – ОНПЗ», вернуть им «Рассвет».

В основном тексте документа подробно излагалась версия о том, что против Центра реабилитации «Рассвет» ведется кампания, направленная на его рейдерский захват. И то, что «два монополиста решили вдруг перекрыть кислород «Рассвету», по мнению авторов, вряд ли случайно произошло сразу после того, как «Натела Полежаева объявила, что собирается идти на выборы депутатов Омского городского совета». Пиарщики госпожи Полежаевой уверяют, что «нефтезавод, два года назад отказавшись от поликлиники «Рассвета», оставил людей, имеющих по три вредных стажа, без качественной медицинской помощи… Оздоровление в санатории, 40 лет обслуживающем нефтезаводчан, тоже внезапно закончилось – ОНПЗ не хочет за него платить».

27 июля редакции СМИ получили ответный релиз, написанный от имени председателя правления клуба «Факел» Виктора Кобрикова, в котором в первой же строке сообщалось, что их «организация не имеет отношения к предстоящему митингу Полежаевой» и что правление некоммерческого партнерства «Клуб ветеранов «Факел», объединяющего ветеранов Омского НПЗ, «считает недопустимым использование имени бывших работников нефтезавода в интересах частного бизнеса Н.О. Полежаевой».

В основном тексте этого документа выражается гневное возмущение тем, что «Н.О. Полежаева использует недобросовестные методы сохранения своего бизнеса, прикрываясь именем нашей организации», излагается версия о том, что «приватизация, условия которой вызывают у нас сомнения, позволила получить этому «менеджеру» готовый санаторий с прекрасной современной базой», и заявляется решительное требование «от Н.О. Полежаевой не использовать имя четырехтысячного коллектива клуба «Факел» в корыстных целях». Далее подробно опровергаются обвинения оппонентов и приводятся контраргументы, согласно которым «Омский НПЗ — это единственное предприятие в городе, которое оказывает помощь своим бывшим работникам в таком объеме и сохраняет социальные направления, которые другой крупный бизнес давно признал непрофильными».

Фото с сайта omsk.bezformata.ru