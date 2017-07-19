Учиться зарыблять настоящим образом

18 июля на рыбзаводе «Бородино», расположенном в Омске на левом берегу Иртыша, состоялся завершающий этап экологического проекта ОНПЗ по восполнению речных биоресурсов. В присутствии комиссии с участием представителей заказчика, сотрудников Федерального агентства по рыболовству и журналистов было выполнено т.н. зарыбление — в реку были выпущены около 146 тысяч маленьких стерлядок.

По результатам контрольных замеров и взвешиваний средний размер полуторамесячных мальков составил около пяти сантиметров, а вес — около 2,5 г. По оценкам специалистов, этого вполне достаточно для перехода молоди к самостоятельному существованию в естественной среде обитания. Технология искусственного зарыбления позволяет резко увеличить объем популяции стерляди, поскольку выживаемость потомства в этом случае в десятки раз превышает естественный уровень.

ОНПЗ в этом масштабном экологическом проекте выступил в роли заказчика, приурочив его к Году экологии. Представители завода пояснили, что стерлядь для зарыбления была выбрана и благодаря ценности этой породы, и в связи с ее невысокой миграцией, что позволяет рассчитывать на то, что ареал обновленной популяции сохранится в пределах Омской области.