Надежда — наш фактор основной

Индекс делового климата на рынке услуг Омска (ИДК-Омск) обвалился за месяц на восемь пунктов — с 51% до до 43%, — вернувшись в более привычную зону слабого спада. Июльский провал привел и к корректировке среднегодового значения индекса, правда, не столь резкого: с 49% до 48%. Этот показатель пока еще превышает уровни кризисных 2013-2016 гг., но итог будет зависеть от прохождения второго полугодия. Пока текущий график попал в пучок 2014-2016 и 2009 года, но с локальным понижательным трендом. Весьма чувствительное локальное снижение графика (с 56,3% до 55,5%) зафиксировано и у индекса PMI-Russia, который с начала 2016 года держится в зоне роста (выше 50%), но в текущем году также показывает слабый понижательный тренд. Долгосрочный прогноз об изменении ситуации на региональном рынке остается в зоне слабого оптимизма (54%) и является одним из немногих факторов, компенсирующих общий неблагоприятный фон рыночных настроений.

В Омске в текущем состоянии отмечено самое существенное увеличение темпов спада реализации (с 46% до 38%). Это вызвано снижением всех ключевых параметров, включая новые заказы (41%), незавершенку (45%) и занятость (43%). Предприниматели, похоже, окончательно отказались от попыток контролировать ситуацию, искусственно сдерживая отпускные цены и тарифы, впервые в текущем году не заявив об их снижении (50%). Это немного ослабило инфляционного давление: разница между закупочными и отпускными ценами за месяц уменьшилась с 15 (59%-44%)) до 11 (61%-50%) пунктов. При этом в прогнозе на июль эксперты впервые с января 2015 года ожидают превышения роста отпускных цен над ростом затрат.

Эксперты, представляющий сегмент недвижимости, по-прежнему демонстрируют больший оптимизм, в сравнении с коллегами из сферы медиа и торговли в оценке текущей сиутации (45% против 40%) и в долгосрочном прогнозе (61% против 46%), но поменялись ролями в прогнозе месячном (57% против 63%). Специалисты АРИ в связи с этим напоминают, что оценки риэлторов, в целом, характеризуются большей волатильностью и эмоциональностью, а медийщики уже не раз подтверждали свою более высокую прогностическую способность.

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