Невиноватые они — он сам пришел?

Вопреки ранее распространенным сообщениям, медики обжаловали решение суда первой инстанции.

В конце июня в нескольких омских СМИ прошло сообщение о резонансном процессе жительницы Омска против автономного учреждения здравоохранения Омской области «Врачебно-косметологическая лечебница». В них в саркастической манере излагалась история трагической ошибки, стоившей жизни человеку. Адвокат женщины, добившейся в суде компенсации морального вреда, причиненного смертью близкого человека, уверен, что хамский стиль этих публикаций не случаен и, вероятно, вызван желанием проигравшей стороны «отыграться».

Напомним кратко суть этого резонансного дела. Ровно два года назад, в июне 2015 года муж истицы обратился в клинику для выполнения косметической операции по удалению родинки. Процедура удаления была выполнена в тот же день, без проведения предварительных анализов. Спустя полтора месяца мужчине стало плохо, и к тому времени выяснилось, что у него было латентное онкологическое заболевание, возможно, обострившееся в результате этой операции, что привело к стремительному развитию болезни и смерти. В ходе рассмотрение иска в Кировском районном суде города Омска, по словам адвоката, причинно-следственная связь была подтверждена материалами дела. 29 мая судья Анна Компанеец частично удовлетворила исковые требования Марины Чернецкой, обязав АУЗОО «Врачебно-косметологическая лечебница» выплатить ей 350 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащими действиями ее сотрудников.

Представляющая интересы вдовы адвокат Дарья Тимохина рассказала «ДО-инфо», что информация об апелляционной жалобе стала для нее неожиданностью, т.к. ранее в публикациях в местных СМИ со ссылкой на представителей клиники сообщалось, что они не планируют обжаловать решение суда первой инстанции. Теперь же, судя по тексту заявления, адвокаты ответчика будут пытаться доказать, что суд неправильно интерпретировал обстоятельства дела, и что вины клиники в смерти пациента нет.