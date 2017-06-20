Держитесь там за ноль!

Сезонно очищенное значение индекса делового климата на рынке услуг Омска (ИДК-Омск) к началу июня достигло 51%. Это максимальное значение за последние четыре месяца текущего года. Такой уровень индекса означает неустойчивое равновесие между спадом и ростом. Среднегодовое значение сохраняется на уровне 49%. Июньскую развилку график текущего года встретил между графиками 2010-2011 и 2012-2013 годов, что пока не позволяет уверенно прогнозировать характер годовой динамики. Региональный индекс, таким образом, немного приблизился к своему общероссийскому аналогу — индексу PMI-Russia, который по итогам мая составил 56,3%%.

Аналитики агентства IHS Markit, в майском отчете сообщают о продолжении роста деловой активности, небольшом замедлении темпа роста новых заказов, максимальном за четыре года росте занятости и максимальном с сентября 2015 росте инфляционного давления за счет роста отпускных цен. В то же время степень долгосрочного оптимизма в сфере услуг в мае оказалась минимальной в 2017 году.

На омском рынке ситуация и тенденции, как обычно, несколько отличаются от российских. Так, общая реализация в мае продолжала снижаться (46%), а вот новые заказы, наоборот, впервые после марта начали расти (53%). Темпы снижения отпускных цен — главного способа, которым предприниматели пытаются удержать рыночные позиции, — в мае чуть сократились (с 42% до 44%), но это не помогло уменьшить инфляционное давление, поскольку закупочные цены выросли гораздо сильнее (59% против апрельских 50%), и, соответственно, ценовая вилка увеличилась до 15 процентных пунктов (против 8 месяцем ранее). Незавершенные заказы в мае показали слабый рост (51%) впервые с июня 2013 года, а занятость продолжила снижение, пусть и чуть меньшим темпом (48%). В краткосрочном прогнозе эксперты выражают надежду на изменение этого соотношения на обратное: то есть, ожидают роста занятости (58%) и, соответственно, снижения незавершенки (46%). Долгосрочный оптимизм (ожиданий улучшения экономической ситуации в Омске через год) сохраняется на уровне слабого роста (56%).

Зафиксированное месяц назад возвращение к противофазной динамике двух основных субсегментов регионального индекса сохранилось. При этом, по итогам мая зафиксирован повышенный оптимизм риэлтеров в сравнении с коллегами-медийщиками в текущих оценках (60% против 40%), который меняется на противоположное соотношение в месячном (48% против 63%), но сохраняется в долгосрочном (67% против 46%) прогнозах. Примечательно, что риэлторы в текущем году сохраняют долгосрочный оптимизм непрерывно (минимальное значение 59% было отмечено в марте, максимальное 72% — в феврале), а медийщики и торговцы, наоборот, последний раз давали относительно оптимистичные оценки в январе.