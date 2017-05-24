Электрон без бумаги — деньги на ветер

23 мая на сайте министерства здравоохранения Омской области появилось странное информационное сообщение с подзаголовком «о возможности электронного взаимодействия через единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru на сайте УМВД России по Омской области». Из краткого примечания понять, почему вдруг и зачем минздрав «доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию, предоставленную УМВД», почти невозможно. Тем более, что большая кнопка, рекламирующая портал «Госуслуги» доступна на большинстве страниц правительственного портала, частью которого является сайт минздрава. Но все объяснено в приложенном к этому уведомлению письме милицейского начальника (в конце материала приводим полностью его текст).

Из письма следует, что главный мотив чиновников всех ведомств — это желание повысить значения контрольных параметров, по которым их будет оценивать вышестоящее начальство. В данном случае речь идет о «доле граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Понятно, что никакими способами невозможно к 2018 году обеспечить плановый уровень этого показателя в 70%. Но за счет чиновничьей взаимовыручки можно его хоть немного повысить. В письме приводится перечень услуг, которые руководители подведомственных минздраву учреждений могли бы оформлять в электронном виде. Речь идет, прежде всего, о выдаче различных заключений, в том числе допусков к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами.

Впрочем, концовка письма полностью разоблачает всю бессмысленность чиновничьих усилий по снижению бумажной доли делооборота. В нем прямым текстом сообщается, что «к направленным заявлениям в электронной форме… необходимо дополнительно предоставлять оригиналы заявлений с приложениями документов по почте или по адресу». Занавес!

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Текст письма УМВД России по Омской области от 16.05.20174 года № 35/3131 в адрес министра здравоохранения в правительстве Омской области.

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Планом мероприятий МВД России №1/6080 от 04.08.2015 установлено значение показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к 2018 году — не менее 70%». С целью реализации вышеуказанного плана УНК УМВД России по Омской области организован прием заявлений и обращений в электронной форме через единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru на сайте УМВД Росси по Омской области.

В связи с вышеизложенным, прошу проинформировать подведомственные Министерству здравоохранения Омской области бюджетные учреждения здравоохранения о возможности направления документов в электронной форме через единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) по переоформлению заключений и оформлению новых заключений:

— о соответствии объектов и помещений установленным требованиям;

— о выдаче заключений на допуск сотрудников к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами;

— о выдаче заключений на допуск сотрудников к работе с прокурорами путем подачи заявлений с приложениями необходимых документов.

Подача документов в электронной форме осуществляется в соответствии с утвержденным планом графиком по переоформлению заключений. К направленным заявлениям в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг, необходимо дополнительно предоставлять оригиналы заявлений с приложениями документов по почте или по адресу: 644070, г. Омск, ул. Степная, д. 76.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 53-26-82, 79-16-47.

Начальник Е.В. Чижов