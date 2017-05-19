Чей прогноз утешительнее?

Динамика индекса деловой активности ИДК-Омск После мартовского провала к началу мая индекса делового климата на рынке услуг Омска (ИДК-Омск) вернулся на уровень стагнации или крайне слабого спада, достигнув 48%. Среднегодовое значение также сохранилось на уровне 49%. А вот график текущего года, в первом квартале напоминавший аналогичный 2014 года, после четырех месяцев приблизился к графику 2016 года Впрочем, более уверенно характер годовой динамики можно будет определить лишь к июню-июлю.

Аналитики агентства IHS Markit, комментируя апрельский отчет, обращают внимание на следующие моменты: замедление роста деловой активности, ускорение темпа роста новых заказов при одновременном сокращении объема незавершенных заказов — на фоне сохранения роста занятости и усиления инфляционного давления за счет более высоких темпов роста цен.

На омском рынке и общий уровень реализации, и новые заказы продолжают слабо снижаться (47%). Эта тенденция поддерживается и увеличением темпов снижения отпускных цен (42%) — крайним способом удержать рыночные позиции. Сохраняется и явление сужения инфляционной вилки (уменьшения инфляционного давления): в апреле разница между закупочными и отпускными ценами сократилась на два пункта — до 8%. Правда, в прогнозе эксперты ожидают ее резкого роста до 16% (58%–42%). Незавершенные заказы и занятость сохраняют устойчивую противофазу: по первым впервые с апреля прошлого года прекратилось снижение (50%), а занятость, наоборот, начала сокращаться впервые в текущем году (45%). Значение индекса долгосрочных ожиданий вернулось в зону слабого оптимизма (55%).

Впервые в этом году два основных субсегмента ИДК-Омск рассинхронизировались. Оценки меда-экспертов не просто снизились, а их коллег-риэлтеров повысились — к маю впервые последние опередили первых, причем по всем параметрам: и текущим (47% против 49%), и в месячном (53% против 59%), и в долгосрочном (44% против 65%) прогнозах. Точности ради следует напомнить, правда, что не имеющий объективных предпосылок долгосрочный оптимизм риэлтеров — это уже устойчивая тенденция 2017 года.

Полностью отчет АРИ с диаграммами см. на сайте Омского медиасообщества.