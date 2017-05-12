Стена не обвалится — хозяин не почешется

11 мая в Омске произошло частичное обрушение внешней кладки кирпичного пятиэтажного дома на улице 50 лет Профсоюзов, 57-Б. Как уверяют жильцы, об угрозе обрушения из-за подмывания стены было известно давно, но меры не принимались. По предварительной информации, на этом здании, построенном еще в 1970 году, ни разу не делался капитальный ремонт.

По уверению представителей администрации, угрозы дальнейших обрушений сейчас нет. Жизни и здоровью других жильцов многоквартирного дома ничего не угрожает. Место аварии огорожено. Жильцы пострадавших квартир были временно эвакуированы. С 12 мая на аварийном доме должна начать работу специальная комиссия, которая обследует его состояние и выдаст заключение о неотложных мерах.

Собственную проверку организовала и прокуратура. Ее задача — проверить соблюдение требований жилищного законодательства и соблюдения прав граждан на безопасные условия проживания.

Как убедился корреспондент «ДО-инфо», побывавший на месте аварии, в похожем состоянии находятся и другие дома в этом микрорайоне. На одном из них невооруженным глазом легко обнаружить точно такое же размывание внешней стены, как и на обрушившемся доме в этом дворе.