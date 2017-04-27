Зверята тоже хочут жить

После резонансного сюжета о якобы ужасающем состоянии животных, содержащихся в Большереченском зоопарке, к нему приковано внимание не только пользователей соцсетей, но и всех видов надзорных служб. Сегодня в Большеречье направилась делегация минкульта Омской области, в чьем ведении находится это бюджетное учреждение.
Известный омский стример Юлий Макаров пообещал вести прямую трансляцию непосредственно с места событий.
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Трансляция из зоопарка:
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Раненый волчонок отселен в отдельный вольер в помещении. Его лечат, кормят, но он все равно будет хромать.
От 100 до 150 тысяч человек посещают Большереченский зоопарк ежегодно.
Бурый медведь содержится в вольере отдельно от своей подружки Маши.
Енотовидные собаки хорошо размножаются и с ними даже проблема со сбытом есть…
Песец выглядит очень хорошо в зимней шубке.
Супруга бегемота Мальвина, к сожалению, умерла девять лет назад. Бегемот-вдовец в самом соку, ему 33 года (всего они живут в неволе около 50 лет). И он очень ждет подругу…
Зоопарк вырос из обычного школьного зооуголка в 1982 году. В 1986 году получил статус государственного на этой территории. Всего в нем более 2000 экземпляров животных. Одно из первых животных — аист, которого принесли уже взрослым при создании зоопарка, жив до сих пор.
Главный показатель хорошего состояния животных — это их размножение. Зубры отлично питаются и размножаются. Сейчас мы ждем очередного зубренка…
В зоопарке поддерживается естественное состояние, не применяют шампуней, не причесывают, не делают маникюр. И даже веревку, которую олень зацепил на рога, не снимают.
Сотрудница объясняет, что инцидент с волчонком — это абсолютно естественная ситуация для природы: «и петух обижает курицу, и крольчиха крольчат, и мы ведь с вами тоже не все вегетарианцы…»
Тестовое включение из Большеречья
Первое включение с АЗС в Саргатском Омской области. До Большеречья — около ста километров. Начало трансляции ожидается, примерно, около 12:00 местного времени.