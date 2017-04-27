Зверята тоже хочут жить

После резонансного сюжета о якобы ужасающем состоянии животных, содержащихся в Большереченском зоопарке, к нему приковано внимание не только пользователей соцсетей, но и всех видов надзорных служб. Сегодня в Большеречье направилась делегация минкульта Омской области, в чьем ведении находится это бюджетное учреждение.

Известный омский стример Юлий Макаров пообещал вести прямую трансляцию непосредственно с места событий.

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Трансляция из зоопарка:

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Раненый волчонок отселен в отдельный вольер в помещении. Его лечат, кормят, но он все равно будет хромать.

От 100 до 150 тысяч человек посещают Большереченский зоопарк ежегодно.

Бурый медведь содержится в вольере отдельно от своей подружки Маши.

Енотовидные собаки хорошо размножаются и с ними даже проблема со сбытом есть…

Песец выглядит очень хорошо в зимней шубке.

Супруга бегемота Мальвина, к сожалению, умерла девять лет назад. Бегемот-вдовец в самом соку, ему 33 года (всего они живут в неволе около 50 лет). И он очень ждет подругу…

Зоопарк вырос из обычного школьного зооуголка в 1982 году. В 1986 году получил статус государственного на этой территории. Всего в нем более 2000 экземпляров животных. Одно из первых животных — аист, которого принесли уже взрослым при создании зоопарка, жив до сих пор.

Главный показатель хорошего состояния животных — это их размножение. Зубры отлично питаются и размножаются. Сейчас мы ждем очередного зубренка…

В зоопарке поддерживается естественное состояние, не применяют шампуней, не причесывают, не делают маникюр. И даже веревку, которую олень зацепил на рога, не снимают.

Сотрудница объясняет, что инцидент с волчонком — это абсолютно естественная ситуация для природы: «и петух обижает курицу, и крольчиха крольчат, и мы ведь с вами тоже не все вегетарианцы…»

Тестовое включение из Большеречья

Первое включение с АЗС в Саргатском Омской области. До Большеречья — около ста километров. Начало трансляции ожидается, примерно, около 12:00 местного времени.