Чужие здесь не ходят

16 апреля в твиттере Омского медиасообщества появилось сообщение о том, что сайт газеты «Вечерний Омск» Omskgazzeta.ru недоступен при просмотре с зарубежных IP. А несколькими часами ранее в сообществе «Омск навсегда» эту гипотезу попросил проверить редактор «ДО-инфо» Виктор Корб. На его призыв откликнулись несколько бывших омичей, ныне проживающих в США, в Чехии, в Австрии, в Германии, в Польше и в Швеции. Все они подтвердили, что сайт «Вечерки» для них теперь недоступен.

Когда именно, кем и по какой причине было принято столь необычное решение о блокировке интернет-сайта некогда популярной городской газеты, выяснить не удалось. А инициатор мониторинга доступности, подводя черту, высказался в присущей ему жесткой манере: «Честно говоря, даже меня, столь привычного к российскому идиотизму, эта история обескуражила своей незамутненностью. И, хотя я привык не спешить объяснять злым умыслом то, что легче объяснить глупостью, но в данном случае даже это простое объяснение мало что объясняет. Похоже, омских чиновников и чиновничью обслугу уже не только умом нельзя понять, но и всеми другими частями тела».