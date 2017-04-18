Омстрация пройдет по главной улице с оркестром

Цитируем по тексту релиза, опубликованного в официальном паблике Омской монстрации ВКонтакте:

1. Монстрация в Омске проходит ежегодно, начиная с 2010 года (за исключением 2011). Первая Омская монстрация проходила по маршруту «Соборная площадь – улица Ленина – улица Лермонтова – Театральная площадь». Последние несколько акций проводились в виде шествия по тротуарам вдоль Куйбышевского пляжа. В 2017 году решено вернуться к исходному маршруту.

2. В 2017 году в оргкомитете Омской монстрации возникло предложение использовать для нее оригинальное короткое название Омстрация, удобное для использования во всех видах коммуникации, емкое и запоминающееся. В частности, это слово рекомендуется применять в качестве т.н. хэштега для разметки публикаций в Интернете (что позволяет формировать тематические подборки, ленты и быстро находить нужные материалы в Твиттере, в Инстаграме, ВКонтакте и других соцсетях).

3. Омстрация-2017 мыслится как масштабный хеппенинг, попытка возродить практику регулярного проведения городского карнавала, а также опыт культурного освоения реконструированного Любинского проспекта как пешеходного общественного пространства.

4. Организаторы Омстрации-2017 предлагают сделать это настоящим общегородским мероприятием, призванным стимулировать самые разные формы «позитивного городского активизма», и приглашают к сотрудничеству в ее подготовке и проведении всех желающих.

5. В ходе подготовки акции также возникла идея в этот раз расширить традиционный формат монстрации и к абсурдистскому визуальному ряду попробовать добавить какафоническое музыкальное сопровождение. В этом организаторы рассчитывают на помощь музыкантов, владеющих любыми инструментами и работающих в любых музыкальных жанрах и техниках.

6. Омстрация проводится в соответствии с базовой концепцией Монстрации — как неполитическое мероприятие. Механизм согласования, предусмотренный Законом РФ о массовых мероприятиях общественного характера (ФЗ-54) выбран, т.к. это не противоречит формату этой акции и позволяет обеспечить максимальную эффективность и безопасность путем взаимодействия с властями и правоохранительными органами в правовом поле.

7. Уведомление о проведении Омстрации-2017 подано в правительство Омской области утром 17 апреля. Официальными организаторами мероприятия стали Динис Исхаков и Руслан Брущенко, уполномоченными выполнять распорядительные функции — Михаил Яковлев и Роман Турченюк. До момента согласования с властями места и времени проведения монстрации в Омске, ее организаторы не имеют права агитировать ее участников, поэтому пока они лишь приглашают присоединиться к ее подготовке оффлайн или через паблики в соцсетях.

Примечание: Монстрация — массовая акция в жанре соцарта в форме первомайской демонстрации с абсурдными лозунгами.