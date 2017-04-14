Омск vs. Россия: чей прогноз точнее?

По итогам марта сезонно очищенное значение индекса делового климата на рынке услуг Омска (ИДК-Омск) составило 42%, или на пять пунктов меньше февральского уровня. В первом квартале 2017 года региональный индекс почти повторяет график 2014 года. И это вполне коррелирует с общим ощущением давно предсказанной аналитиками АРИ второй волны кризиса. Впрочем, среднегодовое значение индекса пока держится на уровне 49% (за счет эмоционального январского всплеска). Индекс PMI-Russia в марте, напротив, немного поднялся после небольшой февральской корректировки: с 55,6% до 56,6%. При этом, аналитики агентства IHS Markit отмечают, что квартальный рост в текущем году был максимальным после предкризисного 2012 года.

На общероссийском рынке аналитики фиксируют устойчивый спрос, максимальные с 2013 года темпы роста занятости, ослабление инфляционного давления, рост невыполненных заказов и некоторое снижение степени долгосрочного оптимизма (ожидание роста спустя год). Лидером роста среди субсекторов оказалась розничная торговля.

В Омске общий спрос продолжает снижаться (41%), небольшое увеличение занятости (53%), сохраняющееся третий месяц подряд, коррелирует лишь с сокращением объема незавершенных заказов (38%), которое, впрочем, не может компенсировать слабое падение новых заказов (48%). Уровень долгосрочных ожиданий пока держится в зоне очень слабого роста, но уже второй месяц подряд снижается (52%).

В условиях спада предприниматели по-прежнему возлагают надежду удержать обороты путем плавного снижения цен на свои услуги. На омском рынке текущие оценки фиксируют снижение третий месяц подряд (в марте — до 43%). В марте, впрочем, так же, как и по России в целом, немного снизилось инфляционное давление — вслед за снижением темпов роста производственных затрат. Инфляционная вилка понизилась до 10% (по итогам февраля она составляла 19%), и в текущем прогнозе ожидается ее сохранение (при росте затрат на уровне 60% и цен — 50%).

Два основных субсегмента ИДК-Омск в этом году движутся синхронно, но медийщики чуть более оптимистичны в текущих (50% против 42%) и заметно скептичнее в долгосрочных оценках (45% против 59%). Любопытно, что преувеличенный (в сравнении с коллегами из других отраслей) и ничем не обоснованный долгосрочный оптимизм риэлторов удерживается уже полгода.

Полный текст отчета АРИ с диаграммами см. на сайте Омского Медиасообщества.