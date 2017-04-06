Омск должен благодарить за дороги Варламова?

6 апреля в телеграм-канале Ильи Варламова вышел развернутый пост, в котором он ответил на вопросы читателей, интересующихся, почему в России он преимущественно обращает внимание на все плохое, а в других странах выискивает хорошее. Между делом блогер приписал себе заслугу масштабного ремонта дорог в Омске в 2016 году.

Объяснение оказалось очень простым и вполне убедительным. По словам Ильи, он так делает исключительно из патриотических чувств, потому что «очень любит Россию и хочет, чтобы это была самая лучшая страна в мире». Он тщательно выискивает разнообразные недостатки — грязь, «разбитые дороги, неграмотное городское планирование, плохую архитектуру и мудаков-чиновников» лишь потому, что очень хочет все это исправить и сделать лучше. На его критику нерадивые чиновники реагируют, иногда весьма оперативно. И, получается, что такой метод работает.

В качестве примера Варламов приводит свой любимый город Омск: «Я готов написать 100 постов про то, какой Омск жуткий, чтобы на него наконец обратили внимание, и город стал немного лучше. Если после моих постов первый вопрос Путину на «Прямой линии» задают про дороги, значит, не зря я писал 10 постов».

А выискивает все хорошее на Западе он по тем же самым причинам: чтобы изучить успешный опыт создания удобных и красивых городов и применить его в России.

В заключение эмоционального поста топ-блогер переходит на пафосную интонацию, обращаясь к своим читателям с призывом: «Обращайте внимание на все плохое, не замалчивайте проблемы, называйте вещи своими именами. Именно так делают настоящие патриоты своей страны, которые хотят, чтобы она стала лучше!»

На фото © Бориса Сухорукова, 2012 — Илья Варламов прощается с Омском после участия в проекте «Гражданин мэр».