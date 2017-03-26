Всё пройдёт по плану

Митинг в Омске против коррупции готовился местными сторонниками Алексея Навального. Продвигался он преимущественно через паблик ВКонтакте, поэтому неудивительно, что большинство его участников оказались молодыми людьми. А вот их количество удивило многих: учитывая то, что в группе мероприятия твердо заявили о намерении принять участие около 2000 человек, организаторы рассчитывали лишь на несколько сотен, а их в результате на площади оказалось более двух тысяч. Причем, кроме молодежи студенческого возраста, было и довольно много взрослых и пожилых людей.

Власти не проявили особой лояльности и пытались создать проблемы в организации митинга: сначала предложили другую площадку у СКК им. Блинова, а когда организаторы твердо объявили о намерении провести акцию на Театральной площади, срочно устроили на ней масштабную борьбу со снегом. В дополнение ко всему руководство Музыкального театра по старой традиции врубило на максимальную громкость громкоговорители, через которые транслировалась музыка, заглушающая выступления участников.

Несмотря на все эти сложности и страхи, митинг прошел успешно. Организаторы провели его в формате «гайд-парка», дав возможность высказаться всем желающим. Этим воспользовались и старожилы омской публичной политики вроде «борца против этой власти» Константина Архарова и лидера омских яблочников эколога Сергея Костарева, и многочисленные новички. Последние с энтузиазмом рассказывали о том, как избавились от чувства страха, ругали коррумпированную власть, предлагали направить 70 медведевских миллиардов на лечение детей, благодарили всех пришедших на митинг и призывали всех активнее вовлекать в протестное движение своих знакомых.

Лозунги на многочисленных самодельных плакатах преимущественно обыгрывали основную тематику общероссийской протестной акции: «Димон, проснись, где наши деньги?», «Продай дворцы, купи дороги!», «Уточке — домик, а вам — хорошего настроения!» и т.п. Участники с удовольствием скандировали речевки, предложенные ораторами: «Омск — наш город!», «Путин — вор!», «Димон, пошел вон!» и даже подпели молодому человеку, предложившему повторить подвиг Олега Кашина, который на одном из митингов пятилетней давности спел песню «нашего земляка Егора Летова «Все идет по плану».