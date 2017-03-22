В Омске все неспокойно

В попытках успокоить горожан чиновники и пресс-службы идут на всевозможные ухищрения.

22 марта стало двенадцатым днем почти непрерывных «химических атак». Так в соцсетях и в СМИ стали называть периодические масштабные выбросы вещества с крайне неприятным запахом. Первые массовые сигналы об отравлении городского воздуха стали поступать из разных районов Омска еще 10 марта. Специалисты достаточно быстро установили, что причиной стало попадание в атмосферу этилмеркаптана, обычно использующегося в качестве т.н. одоранта — добавки к бытовому газу, помогающей обнаружить его утечки. Однако, несмотря на то, что к поиску источника выбросов подключились все надзорные, контролирующие и силовые ведомства, результатов по-прежнему нет.

21 марта областная пресс-служба распространила заявление губернатора о том, что он дал два дня на то, чтобы найти источник неприятного запаха. Но на экстренно организованной пресс-конференции, посвященной этой проблеме, никто из ответственных чиновников так и не смог сообщить ничего конкретного.

Между тем, еще накануне, в понедельник, 21 марта, были опубликованы первые результаты, полученные в ходе «народного мониторинга» — инициативы по поиску источника загазованности воздуха методом т.н. краудсорсинга (по призыву инициаторов омичи сообщали места, время и силу запаха в разные дни, и все эти точки оперативно наносились на общедоступную Яндекс.Карту). Предварительная гипотеза о том, что источник находится где-то в районе очистных (или буферных) прудов на территории северного промузла, была опубликована еще в пятницу, 17 марта. Тогда же аналогичную версию назвал и областной прокурор. 22 марта этот вариант среди других был озвучен на брифинге представителем Роспотребнадзора. 21 марта топ-блогер Игорь Федоров предположил, что место утечки может находиться на территориях, принадлежащих или использующихся заводом СК, входящим в группу компаний «Титан». Эта гипотеза не противоречит результатам «народного мониторинга», но как уточнил его координатор, руководитель Агентства Региональных Исследований Виктор Корб, чтобы сделать окончательное и надежное утверждение, необходимо нанести на карту еще несколько точек, а для этого нужна помощь добровольцев и… другое направление ветра.

Ситуацию могло бы прояснить руководство завода СК. Но на официальный запрос агентства «ДО-инфо» с просьбой прокомментировать выдвинутые независимыми расследователями версии пресс-служба ГК «Титан» ответила стандартной отпиской: «Мы уже заявляли ранее, что этилмеркаптан на ПАО «Омский каучук» не используется в производственном процессе. Кроме того, вопрос о возможной причастности предприятия к выбросам обсуждался на сегодняшней пресс-конференции — на ней также был дан ответ на интересующий Вас вопрос». При этом по странному совпадению организаторы экстренно созванной пресс-конференции умудрились «забыть» пригласить на нее не только агентство «ДО-инфо», но и еще несколько независимых СМИ.