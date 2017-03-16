Учения — тьма

16 марта в Омске были проведены масштабные антитеррористические учения. Об их проведении на территории Советского округа было объявлено утром. Но никаких мер по оповещению жителей предпринято не было, поэтому многих это мероприятие застало врасплох и создало массовые неудобства.

По сценарию учений, 16 марта 2017 года в 10:00 групп вооруженных лиц захватила здание ОП №8 УМВД по Омской области что на улице 22 Апреля, 33, в Нефтяниках. Оперативный штаб Омской области ввел правовой режим контртеррористической операции на значительном участке Советского округа Омска, по периметру улиц Энтузиастов, Нефтезаводской, 50 лет Октября и проспекта Мира. Распоряжением губернатора на территории всей области на трое суток установлен критический, или так называемый красный, уровень террористической опасности. Этот режим предусматривает существенные ограничения для граждан, включая запреты на передвижение пешком и на транспорте, проверку документов и задержание с целью выяснения личности при их отсутствии и даже отбуксировку автомобилей, попавших в оцепленную зону.

По завершении учений чиновники, как обычно, отчитались об их успешном проведении. Между тем, многие горожане в комментариях на сайтах СМИ и в соцсетях делятся различными неприятными фактами и адресуют крайне резкие выражения властям. Поскольку в зону учений попало много школ и дошкольных учреждений, для многих детей и родителей учения из антитеррористических превратились в в террористические, поскольку они попали в положение заложников.

Как сообщают очевидцы, многие школьники, возвращавшиеся после занятий, вынуждены были по три часа стоять перед оцеплением, поскольку силовики не пускали их домой. «Дети через час стояния на ветру захотели есть и, я я извиняюсь, по нужде… На все просьбы пропустить — сотрудники оцепления отвечали: «Не положено. Нельзя… Нет..». В итоге — заболевший ребёнок», — возмущенно пишет один из комментаторов. И добавляет: «Если во время учений, подвергают угрозе здоровью наших детей и взрослых людей со стороны сотрудников ФСБ и МВД, то что будет, не дай БОГ, при реальной террористической угрозе».