В Омске пятый день сохраняется крайне напряженная ситуация в связи с неблагоприятным состоянием воздуха. Первые сигналы о резком запахе в атмосфере появились в соцсетях утром 10 марта. Несмотря на многочисленные обращения жителей, власти начали реагировать лишь на следующий день. После того, как новость об утечке неизвестного вещества попала в прессу, подключились прокуратура, следственный комитет, росприроднадзор… В понедельник губернатор объявил цветной уровень опасности и проверку служб, отвечающих за безопасность. СК отчитался о начале расследования.

К понедельнику было подтверждено, что в воздухе зафиксировано 400-кратное превышение уровня ПДК по содержанию опасного вещества этилмеркаптана (т.н. одоранта, добавляемого к бытовому газу для обнаружения его утечек). СК РФ назвал аж семь потенциальных нарушителей, на территории которых проводятся проверки. Однако к 14 марта источник заражения городской атмосферы не был установлен. А жители вновь начали жаловаться на резкий запах.

Вечером 14 марта в соцсетях появился и начал распространяться призыв составить т.н. народную карту «Химической атаки на Омск» и попытаться самостоятельно вычислить источник загрязнения городского воздуха. Впрочем, как пояснили инициаторы, главной они считают не это, а «сам факт гражданской самоорганизации для защиты своих прав в ситуации, когда власти бездействуют и не исполняют своих обязанностей. Если сейчас у омичей получится создать образец действий в чрезвычайной ситуации, это поможет и в будущем более оперативно и эффективно реагировать на аналогичные угрозы».

К обеду 15 марта на «народной карте» отмечено уже более 27 точек (больше всего — о ситуации 14 марта), которые складываются в весьма показательную картину.

Обновление: к 20:00 на карту «Химическая атака на Омск» нанесено 75 точек, в том числе: 22 — об отравленном воздухе в Омске 10 марта (отмечены красным цветом), 25 — о ситуации 14 марта (синим цветом) и 28 об актуальной ситуации 15 марта 2016 года (фиолетовым). И сообщения продолжают поступать из разных районов города.

Передать информацию для пополнения народной карты можно в комментариях к постам в популярных соцсетях, в том числе: