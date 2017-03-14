Падать, значит, падать!

Как следует из свежего отчета Агентства Региональных Исследований (АРИ), после рекордного подскока в январе до 58% февральское значение сезонно очищенного индекса делового климата на рынке услуг Омска (ИДК-Омск) скорректировалось до 47%. Региональный индекс меняется по графику прошлого года с превышением на 2-3 пункта: в январе-феврале 2016-год его значение было 56% и 44%, соответственно. Общероссийский аналог ИДК, индекс PMI-Russia сферы услуг, в феврале также существенно скорректировался: почти на три пункта — до 55,6% с январских 58,4. Таким образом, вновь сбылся прогноз аналитиков АРИ, предположивших месяц назад, что «январский подъем может оказаться локальным подскоком индекса, поскольку он пока не поддерживается другими факторами».

Аналитики агентства IHS Markit отмечают, что «степень оптимизма относительно деловой активности в течение года в российской сфере услуг оказалась второй максимальной с августа 2013 года». Одним из важнейших факторов оптимизма называется «стабилизация политических и экономических условий». В Омске уровень долгосрочных ожиданий к началу марта упал с рекордных 60% до 54%. Это, по мнению АРИ также пока не позволяет говорить о выходе из кризиса, для чего необходимо стабильное превышение долгосрочных ожиданий роста над текущими.

И на российском, и на омском рынках второй месяц подряд отмечается слабый рост занятости (в Омске — 52% текущее и 53% в краткосрочном прогнозе). В целом в России, в сфере услуг, восьмой месяц подряд идет слабый рост объема незавершенных заказов. На региональном рынке последний раз рост этого показателя фиксировался в далеком июне 2013 года. То есть, большинство омских предпринимателей давно и привычно работает «с колес» и с очень короткими производственными циклами.

Сохраняется разнонаправленная ситуация и в ценах: в целом по России 87 месяц подряд отмечается рост отпускных цен, а в Омске они второй месяц снижаются (49% и в текущей оценке, и в прогнозе). Это приводит к усилению ценового давления, поскольку производственные затраты, по уверениям респондентов, продолжают расти (68% в феврале). Правда, в прогнозе на март ожидается уменьшение инфляционной вилки за счет резкого уменьшения темпов роста затрат до 51%.

Эксперты, представляющие два основных субсегмента ИДК-Омск, совпали в оценке краткосрочного прогноза роста деловой активности (по 60%), немного разошлись в текущих показателях (46% у риэлтеров против 51% в медиа и торговле) и очень сильно — в уровне долгосрочных ожиданий (72% против 36%, соответственно). Причем, отмеченное расхождение в долгосрочных прогнозах сохраняется уже пятый месяц подряд. Если учесть, что медийщики всегда чуть более точны в прогнозах, в силу специфики своей бизнес-роли, это не может радовать.