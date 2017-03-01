Омская множественность в московском «Гараже»

В роли консультанта первой триеннале совриска от Омской области выступил художник Александр Румянцев.

Первая триеннале российского современного искусства будет проходить с 10 марта по 14 мая 2017 года в Москве, на площадках музея «Гараж» и Парка Горького. Организаторы обещают, что «все художники, чьи работы выставлены в «Гараже», примут участие в открытии экспозиции». Среди более 70 участников масштабной экспозиции Омск представлен художником Дамиром Муратовым и творческим объединением «Наденька».

Как признался «ДО-инфо» Александр Румянцев, он уже не помнит, как получилось, что именно он стал региональным консультантом российской триеннале. Но подтвердил, что арт-группа «Наденька» попала в экспозицию не без его участия. И это его, безусловно, очень радует, потому что, по его словам, это яркое творческое феминистическое объединение «наполовину состоит из выпускниц школы «Событие», в которой он преподавал. Сами девушки уточняют, что с куратором «Гаража» их познакомила художница Аня Терешкина. Группа, в которую входят Маша Александрова, Настя Макаренко, Маша Рыбка, Надя Никифорова, Алена Исаханян и Оксана Усольцева, известна своими работами в жанрах пространственного, феминистического и вещного акционизма. В Москве будут демонстрироваться их инсталляция «8 марта», «Первомайские контрмонументы» и коллекция кухонного текстиля.

В экспозиции триеннале творчество Дамира Муратова, автора знаменитого «Беднотауна», ожидаемо будет представлено в разделе «Авторские мифологии». ТО «Наденька» — в директории «Искусство действия», посвященном творчеству самых ярких представителей совриска — художников-активистов. Они, как отмечают кураторы, «новаторски используют публичное пространство, обращаются к социально-значимым темам и побуждают различные сообщества к действию». Коллегами и соседями омских художниц-феминисток по этому разделу будут график, автор проекта «Рисуем суд» Виктория Ломаско и акционист, организатор «Монстрации» и автор «Запрещёнки» Артем Лоскутов.