Омский правозащитник пытается отменить непрямые выборы мэра

Выборы главы администрации (мэра) Омска по новой процедуре должны состояться 19 апреля 2017 года. После внесения изменений в закон о выборах в этом году впервые избрание мэра города-миллионника произойдет не всеобщим прямым голосованием горожан, а решением депутатов Омского городского совета. Недовольство этим решением высказывали многие политики, юристы и общественники. Председатель омского комитета по правам человека первым попытался оспорить недемократичную процедуру выборов с помощью судебных процедур.

Как сообщил сам Валентин Кузнецов «ДО-инфо», иск на горсовет он подал в областной суд 27 февраля, а 28 февраля опубликовал его полный текст на сайте «Омск Политический». В иске он заявляет о нарушении своих избирательных прав и требует «Признать Решение от 15.02.2017г №512 Омского городского Совета не действующим, как не соответствующим… Конституции РФ и федеральному закону N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В качестве третьих лиц Валентин Кузнецов и его представитель юрист Вячеслав Солодовников предлагаю привлечь администрацию города Омска и областного прокурора.

В обосновании своих требований истец заявляет о том, что принятое горсоветом решение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра города Омска», противоречит Конституции и действующему избирательному законодательству. Горсовет, по его мнению «не имеет права на выдвижение кандидатур на должность высшего выборного должностного лица муниципального образования город Омск» и он вышел за рамки своей компетенции, определенной Уставом Омска.

Валентин Кузнецов обращает внимание на то, что отбор кандидатов в мэры должностными лицами, представителями партий и иными лицами, которым избирателями не были делегированы такие права, грубо нарушает его права, а также «отрицательно сказывается на материальных правах и свободах административного истца, в том числе его благополучия, в отношении как финансового, так и физического состояния», поскольку в случае выбора комиссией «ненадлежащих кандидатов, один из которых станет мэром, произойдет дальнейшее ухудшение муниципальной инфраструктуры и финансового состояния бюджета г. Омска и как следствие, ухудшение социального положения населения г. Омска и административного истца в том числе».