Нет — сокращениям без замен

Около 80% опрошенных считают, что после решения о закрытии 27 маршрутов ситуация на дорогах лишь ухудшилась или почти не изменилась.

Агентство Региональных Исследований в партнерстве с сайтами «ВОмске» и KVnews.ru в январе-феврале провело опрос, выясняя отношение горожан к резонансному решению департамента транспорта закрыть с начала года сразу несколько популярных маршрутов, которые обслуживают частные перевозчики. Лишь 13% участников опроса оценили результаты этого новшества положительно. В том числе: 7% показалось, что «на дорогах стало меньше пробок», а 6% выбрали вариант «пассажиры почувствовали улучшение обслуживания» (примечательно, что в Фейсбуке за него не было отдано ни одного голоса, зато на сайте газеты «Коммерческие вести» зафиксированы следы явных накруток, давший резкий всплеск до 24%).

Треть респондентов в целом по выборке (33%) уверенно заявили, что в результате поспешных и необдуманных действий чиновников «ситуация с общественным транспортом ухудшилась». Правда, этот вариант оказался и наименее устойчивым: в Твиттере за него отдано лишь 11%, а в Фейсбуке и ВКонтакте — 58% и 54%, соответственно.

Вариантом лидером, набравшим чуть менее половины опрошенных (44% в целом, с разбросом от 17% до 83% по слоям) оказался ответ «ничего не изменилось, т.к. маршрутки ездят нелегально».

Всего в опросе, проведенном специалистами АРИ по методу «слоистой выборки» учтено 555 голосов, поданных на нескольких сетевых платформах, в том числе: на сайтах СМИ-партнеров и в нескольких популярных пабликах в социальных сетях. Опрос проводился с 25 января по 10 февраля.