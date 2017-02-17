Мало сих избранных

С 1 января 2017 года в России вступил в силу закон о новостных агрегаторах, повысивший ответственность подобных сервисов за распространяемую ими информацию. Чтобы обезопасить себя, крупнейший агрегатор Рунета «Яндекс.Новости» скорректировал условия партнерства и повысил требования к участникам. Теперь каждый источник новостей должен не только поставлять качественную и проверенную информацию, но и иметь статус зарегистрированного СМИ.

Всего в базе «Яндекс.Новостей» присутствует 40 источников, зарегистрированных в статусе партнеров, поставлявших информацию о событиях из Омска и Омской области. В настоящий момент активны из них лишь 15. Восемь из них имеют статус информационного агентства, остальные зарегистрированы в Роскомнадзоре как «электронные СМИ» или «сетевые издания». В списке есть и старейшее региональное агентство новостей ДО-инфо (представленное одним из своих сайтов «Открытый Омск»), и недавно созданное агентство «ВОмске».

Примечательно, что большинство активных в ЯН ресурсов (12 из 15) представлены и в Рейтинге омских интернет-СМИ, который с 2013 года производит и публикует Агентство Региональных Исследований (АРИ). При этом, расстановка сайтов по величине трафика коррелирует с количеством генерируемых ими новостей.

Первое место по объему материалов, попавших в базу ЯН, у регионального портала «Ом1» — 2783 материала на 14 февраля 2017 года. Следом идет его основной конкурент, многолетний лидер регионального медиа-рынка сайт «БК55» (2392). Третье место — у информационного агентства «Омскинформ» (2323). Следом идут сайты-середняки «Новый Омск» (1466), «Омск здесь» (1360) и KVnews.ru («Коммерческие вести», 1157).

Региональный агитпроп (ресурсы ГУИП правительства Омской области) представлены действующими сайтами ТРК «12 канал — Омск» и «Омскрегион». Администрация Омска напрямую в системе «Яндекс.Новости» не участвует.

Не менее любопытен список омских источников, которые с 1 января не захотели или не смогли подтвердить статус действующих партнеров новостного агрегатора «Яндекс.Новости». Вполне логично видеть в этой группе все официальные сайты администраций Омска и Омской области, УМВД, Омского горсовета. Не вызывает удивления присутствие в ней информационных сайтов, заброшенных своими владельцами или «не дотягивающих» до статуса СМИ и жестких требований ЯН: это и когда-то крупнейший, а ныне умирающий портал infomsk.ru, и агрегатор релизов «Глобал55», и сайт-дублер «Топ55», и сайты «Исильпресс» и «Здоровье в Омске», и др. А вот видеть в этом «отстойнике» сайты крупных порталов и солидных СМИ, с именем и историей и вполне живых, — вроде ГТРК «Иртыш» (филиала РТР), «Город55» и «Омскриэлт», — довольно странно.