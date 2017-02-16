И их не сосчитали!

Известный омский медиа-менеджер Александр Малькевич принял участие в программе радио «Соль», посвященной ситуации в блогосфере Омска. Поводом для разговора стала публикация январского выпуска Рейтинга АРИ влиятельности омских блогеров.

Предлагаем вниманию читателей экспресс-расшифровку некоторых замечаний медиа-эксперта, сделанную по записи прямого эфира:

Александр Малькевич: «Я не только журналист, я прежде всего медиаменеджер и гендиректор крупнейшей телерадиокомпании Омской области. Я руковожу комиссией по СМИ Общественной палаты Омской области… И даже омским отделением Российского военно-исторического общества… Журналист я по духу, по призванию, по профессии, но статус у меня уже практически чиновничий. Сказать, что я блогер, нельзя. Я часть своих аккаунтов в соцсетях веду для души, но использую их для работы тоже. Т.к. достаточное количество подписчиков у меня в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, я использую их для продвижения тех проектов, которые веду как журналист, как пиарщик и как руководитель медиа-структуры.

К рейтингу я отношусь с юмором, потому что надо мной находятся люди, которые ни мне, ни медиасообществу ничего не говорят, но основываясь на каких-то цифрах где-то там, нам рассказывают, что они влиятельны. Совершенно очевидно, что если такой блогер, как я, что-то напишет у себя в Фейсбуке по ситуации в Омской области, то это будет растиражировано в СМИ и воспринято элитами очень серьезно, потому что я информированный человек и в каких-то рейтингах прошлого года вхожу то ли в топ-100 влиятельных омичей, то ли в топ-50. Считать, что какая-то девочка — влиятельнее блогер, чем я, это несколько странно. Я с юмором к этому отношусь… Занимаюсь этим как хобби и развлечение, которое я иногда использую для того, чтобы рассказывать о проектах, которые считаю значимыми. А все эти мерянья цифрами… может, кого-то это развлекает. Кому-то нравится говорить «я блогер номер семь». Ну, иди тогда монетизируй это, если ты такой крутой 🙂

Я к блогерам отношусь с симпатией… Два ведущих омских блогера… Жиров способен к критическому мышлению. И Игорь Федоров интересуется историей… А в целом слово блогер скомпрометировано целым слоем людей, которых я называю «борцами без отрыва от монитора». Они считают, что они все знают. Могут давать советы как управлять государством, регионом и городом… Многим людям из подобных рейтингов не хватает элементарных знаний в вопросах, о которых они рассуждают.

Это вопрос к процедуре составления рейтинга, потому что у Виктора Назарова достаточное количество подписчиков, лайков, комментов. Как он не попадает, совершенно непонятно. Как раз губернатор там и должен быть. И селебрити нужно включать. К селебрити и меня можно отнести. Несколько людей, которые находятся выше меня, их вообще никто не знает. Их имена ни о чем не говорят… Влиятельный блогер — это такой, который напишет пост, и тут же произойдет взрыв, все СМИ его цитирует, он производит фурор, вызывает обсуждение.

Реакцию из этого списка способны вызывать четыре человека. Это Игорь Федоров, которые регулярно пишет о городе; Виктор Корб, потому что он просто пишет короткие, но очень острые твиты; Александр Жиров, потому что он хорошо пишет; и я, потому что я человек, который разбирается в коридорах власти.

Значительная часть омского истеблишмента они просто в соцсетях неактивны. Не будем говорить, отстали они или не отстали. Виктора Назарова в рейтинге нет. Вице-губернатор Владимир Компанейщиков, он очень активен в Фейсбуке. Причем, очень активно участвует даже в холиварах с журналистами. Сергей Костарев — человек относительно медийный, известный эколог, правозащитник, яблочник и активен в соцсетях. Виктор Скуратов — просто икона стиля, икона бизнеса… Где вот эти все люди?

Такие рейтинги ничего, кроме юмора, у традиционных СМИ вызывать не могут, потому что одно дело, когда нам предлагают 20 фамилий людей известных, и их ранжируют как блогеров. И мы видим, что сегодня, например, губернатор на третьей позиции в борьбе там со Скуратовым или еще кем-то. И тогда его, условно говоря, пиарщики понимают, что где-то там нужно поднажать и сделать не пять ярких постов в месяц, а десять. Так? А когда в этом списке какие-то непонятные люди, но через какую-то систему у них было сколько-то лайков, у каждого из которых по 1000 подписчиков, и поэтому это очень влиятельный пост, который никто не заметил… Это только вызывает юмор.

Нет в Омске практически человека, который мог бы быть «Блогером номер один». Своего Варламова или того же Кашина в Омске нет. Максимально к этому мог бы приблизиться Игорь Федоров. Может, потому что у него как раз короткие посты в ЖЖ — несколько фотографий и короткая запись. А хотелось бы определенных лонгридов. Если бы в Омске появился блогер, который бы мог не просто хорошо писать, но и был бы хорошо информирован… В этом основная проблема, почему я постоянно троллю т.н. омских политологов. Потому что люди, которые себя таковыми называют, без конца дают прогнозы, которые никогда не сбываются и, вообще, зачастую вызывают только смех. Проблемы с информированностью. Если бы был один-два человека, которые бы понимали, что происходит, и могли бы… Появился бы такой блогер, который бы написал: «Через два дня снимут того-то и назначат того-то». Бах — и это происходит! Произойдет такое один-два раза, после чего все СМИ к нему приникают, и он становится влиятельным блогером, который способен давать информацию, «подкармливать» традиционные СМИ. Ну и компетентен. А у нас все сводится к каким-то смешным историям. А сейчас люди не в состоянии даже компромат наклепать».