На блогерском фронте без перемен. Почти

Агентство Региональных Исследований опубликовало январский отчет о Рейтинге влиятельности блогеров Омска.

В резюме аналитического отчета сообщается, что «январь принес в Рейтинг АРИ интересного новичка, восстановил и укрепил статус-кво среди лидеров, чуть уменьшил среднее значение СК ЖЖ (со 110 до 100), одновременно на пункт увеличив другие основные параметры, в том числе: средний рейтинг до 27, Klout — до 52, а тИЦ — до 33. Женская доля осталась неизменной, а баланс мобильности рейтинга подрос с +8 до +10».

В январе в топ-10 Рейтинга не оказалось новичков. Наоборот, декабрьские новички не смогли зацепиться, откатились на две (Анастасия Гуливатенко) и восемь (Сергей Кондратьев) позиций и уступили места временно выпадавшим из топа старожилам. Светлана Горбуненко вернулась в топ-10 спустя девять, а Басир Маматулин — два месяца отсутствия. Федор Самсонов вошел в «клуб шестидесятников» (по величине основного частного показателя рейтинга) и вместе с коллегой Андреем Кутузовым поднялся еще на две позиции. А самый опытный участник топа Владислав Обгольц, наоборот, неожиданно выпал из этого клуба и вместе с самой юной участницей Ириной Ваймер опустился: на четыре и на одну строчку, соответственно.

В списке суперстабильных блогеров — тех, кто имеет среднее за 12 последних месяцев место не ниже 12-го, — к началу февраля по-прежнему восемь человек. Причем все они (и даже больше — девятеро первых, если учитывать Светлану Горбуненко) входят в текущий в топ-10. Судя по всему, в этой номинации трудо ждать каких-то существенных изменений в ближайшее время. Разве что будут происходить некоторые перестановки внутри. На то она и называется «суперстабильной».

Самым быстро растущим в январе стал падавший несколько месяцев подряд в прошлом году и по итогам 2016 года вылетевший из топ-50 бывший лидер Максим Гольбрайхт: он прибавил сразу 35 позиций и вернулся на достойное 20 место. Для попадания/возвращения в топ-50 писателю Олегу Северюхину хватило +20, а непарламентскому партийцу Евгению Долганеву — +16..

Лидер месячного падения — один из лидеров омского Инстаграма Вадим Кочетков (-17). Второе место — у одного из лидеров омского Фейсбука Златы Романовой (-16). На третьем месте, если учитывать выпавших из топа, — Александр Вьюн (-14), а если не учитывать, — сразу трое участников: Владимир Кунгурцев, Елена Завьялова и Алексей Коровянский (у всех по -9).

Баланс мобильности Рейтинга (соотношения числа участников, повысивших и понизивших позицию на пять и более пунктов) по итогам января составил +10 = +18–8. Для сравнения: в конце декабря этот показатель равнялся +8, в ноябре — +12 (рекорд), в октябре он был нулевым.

Женская доля в январе сохранилась на прежнем уровне: в топ-50 — 24%, а в топ-10 — 30%.