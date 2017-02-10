Замах — на процент, удар — на пункт

Первый в 2017 году замер сезонно очищенного индекса делового климата на рынке услуг Омска (ИДК-Омск) выдал уровень роста в 58%. Для сравнения: годом ранее январский ИДК был равен 56%, а последний раз региональный индекс достигал более высокой отметки в 64% в давнем предкризисном октябре 2012 года! Любопытно, что общероссийский аналог ИДК — индекс PMI-Russia сферы услуг от агентства IHS Markit, — в январе также равен 58%, причем последний раз их совпадение было, примерно, тогда же — осенью 2012 года. Впрочем, в отличие от своих более статусных коллег, специалисты АРИ пока не торопятся менять оценки со скептических на оптимистические, указывая на то, что январский подъем может оказаться локальным подскоком индекса, поскольку он пока не поддерживается другими факторами.

На омском рынке уровень долгосрочных ожиданий в январе оказался максимальным после сентября 2013 года: 60% против 65%, соответственно. Краткосрочный, прогноз на февраль в 61% чуть уступает уровню в 65%, показанному в этот период четырьмя годами ранее. Основными факторами, подогревающими ожидания роста, являются надежды на резкий рост реализации (67%), достигаемый за счет еще более бурного роста новых заказов (71%). Последний раз столь высокий оптимизм в краткосрочных прогнозах отмечался на региональном рынке услуг в августе 2013 года.

На российском рынке занятость завершила четырехмесячное падение и продемонстрировала максимум за 3,5 года. В Омске и в текущем состоянии, и в месячном прогнозе отмечается стабилизация этого показателя на уровне 51-52%. Зато в Омске, в отличие от общероссийской ситуации, где зафиксировано сохранение роста отпускных цен на протяжении уже 86 месяцев, отмечается их стабилизация или даже снижение (47-49%). При этом, как и ожидалось в декабре, в начале нового года на региональном рынке восстановилось привычное для него состояние инфляционного давления на бизнес — в виде заметного превышения темпа роста затрат над ростом отпускных цен и тарифов — 63%-47%. На российском рынке это объясняется увеличением затрат компаний на аренду новых офисов и рост зарплат в связи с планами роста реализации. Для омского рынка таких объяснений нет.

Текущее значение индекса в обоих субсегментах ИДК-Омск заметно превысило прогнозные значения: 36% и 47% — против 28%, соответственно, в недвижимости и в медиа и торговле. В долгосрочных ожиданиях риэлторы сохраняют более оптимистичный настрой, в сравнении с коллегами-медийщиками, уже четвертый месяц подряд: 67% против 54%, соответственно.