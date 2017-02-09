Омск — третья столица России… по заборам

По данным Яндекса, Омская область занимает третье место, после Московской области и Москвы, по совокупной длине заборов, добавленных на т.н. народную карту. С мая по январь 2016 года омичи отметили в сервисе Яндекс.Карты более девятисот километров заборов. При этом, по «заборной» активности омичи вышли на второе место в России: каждый пользователь сервиса из Омской области отметил около 12 км заборов. Это впятеро выше среднего уровня!

Для знатоков Омска эта информация не кажется удивительной: лидерство в общероссийском «заборном рейтинге» обеспечивается плотным размещением в городе различных предприятий, закрытых зон, принадлежащих силовым ведомствам — МВД, ФСИН, минобороны и другим, — а также бумом огораживания, охватившим город последние годы.

Средняя длина одного омского забора равна около 200 метров. И по этому показателю Омская область практически не отличается от других российских регионов.

Яндекс напоминает, что деятельность народных картографов — это не просто хобби и развлечение: и заборы, и многие другие объекты с Народной карты после тщательной модерации переносятся на основную Яндекс.Карты и улучшают качество геоинформационных сервисов, позволяющих ориентироваться на местности.

Топ-15 регионов России по общей длине заборов, нанесенных на «Народную Яндекс.Карту»

1 Московская область 2254 км

2 Москва 2066 км

3 Омская область 913 км

4 Самарская область 795 км

5 Нижегородская область 777 км

6 Белгородская область 708 км

7 Республика Татарстан 707 км

8 Республика Башкортостан 537 км

9 Тульская область 491 км

10 Краснодарский край 481 км

11 Пермский край 381 км

12 Челябинская область 366 км

13 Ярославская область 360 км

14 Санкт-Петербург 322 км

15 Алтайский край 319 км