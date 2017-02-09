Омск — третья столица России… по заборам

По данным Яндекса, Омская область занимает третье место, после Московской области и Москвы, по совокупной длине заборов, добавленных на т.н. народную карту. С мая по январь 2016 года омичи отметили в сервисе Яндекс.Карты более девятисот километров заборов. При этом, по «заборной» активности омичи вышли на второе место в России: каждый пользователь сервиса из Омской области отметил около 12 км заборов. Это впятеро выше среднего уровня!
Для знатоков Омска эта информация не кажется удивительной: лидерство в общероссийском «заборном рейтинге» обеспечивается плотным размещением в городе различных предприятий, закрытых зон, принадлежащих силовым ведомствам — МВД, ФСИН, минобороны и другим, — а также бумом огораживания, охватившим город последние годы.
Средняя длина одного омского забора равна около 200 метров. И по этому показателю Омская область практически не отличается от других российских регионов.
Яндекс напоминает, что деятельность народных картографов — это не просто хобби и развлечение: и заборы, и многие другие объекты с Народной карты после тщательной модерации переносятся на основную Яндекс.Карты и улучшают качество геоинформационных сервисов, позволяющих ориентироваться на местности.
Топ-15 регионов России по общей длине заборов, нанесенных на «Народную Яндекс.Карту»
1 Московская область 2254 км
2 Москва 2066 км
3 Омская область 913 км
4 Самарская область 795 км
5 Нижегородская область 777 км
6 Белгородская область 708 км
7 Республика Татарстан 707 км
8 Республика Башкортостан 537 км
9 Тульская область 491 км
10 Краснодарский край 481 км
11 Пермский край 381 км
12 Челябинская область 366 км
13 Ярославская область 360 км
14 Санкт-Петербург 322 км
15 Алтайский край 319 км