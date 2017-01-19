Постправда хуже лжи

17 сентября многие омские СМИ распространили новость о том, что два изделия Уралвагонзавода — танк Т-90 и ТОС-1 «Буратино» — «вошли в пятерку лучшей военной техники в мире за 2016 год, по мнению портала China Military». Этот текст с небольшим рерайтом или без него транслировался без указания источника большинством информационных агентств и интернет-СМИ Омска. Между тем, есть все основания полагать, что все они стали участниками некритичного распространения материала в жанре т.н. постправды. Или, точнее, осуществления пропаганды под видом независимой журналистики.

Журналисты ДО-инфо выяснили, что единственным источником всех указанных «новостей» стала публикация на сайте ИноТВ, входящем в холдин RT (Russia today). «China Military: Т-90 в реальном бою предстал молодцом, а Abrams — огненным шаром». В заметке, выдержанной в откровенно пропагандистской стилистике приводятся данные о неком рейтинге, опубликованном на китайском портале China Military, в комментариях к которому в сверхэмоциональных характеристиках описываются выдающиеся успехи российского вооружения в условиях реальных боевых действий в Сирии и в Ираке. Статья эта датирована на сайте 10 января, но в подборке «Яндекс.Новостей» она появилась в 00:57 11 января, причем, так и осталась единственной в новостном сюжете.

11 января компактный релиз, подготовленный на основе этой статьи, появился на сайте корпорации УВЗ, что вызвало небольшую волну републикаций в уральских и специализированных СМИ. А 17 января аналогичный текст одновременно опубликовали правительственный портал «Омская губерния» и сайт «Омсктрансмаш». Это вызвало вторую, гораздо более мощную информационную волну: сюжет ЯН включает 14 сообщений.

Справедливости ради стоит отметить, что в публикации на ИноТВ указан источник и даже прямая гиперссылка на статью на китайском портале. Но эта исходная публикация представляет собой не рейтинг, а написанный в красочном стиле обзор, также выдержанный в пропагандистском стиле. Так, в комментарии к описанию танка T-90 авторы указывают на то, что ключевым фактором поставок «лучших российских танков» в Сирию является их роль «политического символа», указывающего на то, что Москва и режим Асада стоят вместе», и это важно, прежде всего, для поддержания «высокого боевого духа солдат сирийской армии», что является «самым надежным оружием».

Если бы уральские пиарщики и омские журналисты потрудились самостоятельно провести верификацию источника, то они, как минимум, не транслировали бы красивую «новость» о том, что «огнеметная система Омсктрансмаша вошла в пятерку лучшей военной техники» — как минимум, потому что в оригинале огнеметный комплекс ТОС-1 «Буратино» в китайском обзоре упомянут не на пятой, а на шестой странице…