Сколь обвинению ни виться…

Утром в городском лесу, называемом парком им. 300-летия Омска, лыжники обнаружили труп пожилого мужчины, подвешенный в веревочной петле на дереве. Позже два независимых интернет-СМИ почти одновременно сообщили о том, что погибший — это бывший судья Сергей Москаленко.

Скандальную известность Сергей Москаленко приобрел в связи с т.н. «Делом Берга». Он вел дело по обвинению в мошенничестве известного омского строителя, владельца компании «ОмСтрой-2001» Виктора Берга, который незадолго до вынесения приговора был убит неизвестным в 2015 году. В 2016 году самого Москаленко обвинили в получении взятки от Берга, причем для того, чтобы начать расследование, пришлось подключаться лично руководителю СКР Александру Бастрыкину. И лишить Москаленко статуса судьи удалось не с первого раза.

Официальное обвинение во взяточничестве бывшему судье Куйбышевского районного суда предъявили в конце года. Тогда же следователи заявляли о завершении расследования убийства Виктора Берга, в причастности к которому бывшего судью публично обвинял сын погибшего предпринимателя.

Фото с сайта sputnik.ru.