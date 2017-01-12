Что положено моржам, не положено прихожанам

Омский Роспотребнадзор сообщил о том, что в 2017 году в Омске не будет организовано ни одной традиционной крещенской купели. Это решение принято по согласованию с руководством Омской епархии РПЦ в целях обеспечения безопасности граждан, «поскольку речная вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам». По информации МЧС, крещенские купели 19 января все же будут организованы, но вне пределов областного центра — в специально оборудованных местах. Детальную информацию обо всех легальных местах крещенских купаний в Омской области можно будет найти на официальном сайте регионального управления МЧС России.

Специалисты Роспотребнадзора, обосновывая запрет крещенских купаний, сообщают также о том, что в границах Омска до сих пор, несмотря на морозы лед недостаточно прочен. Эта информация, однако, плохо вяжется с тем, что в акватории городского парка культуры и отдыха «Зеленый остров» действует прорубь, активно используемая активистами клуба любителей зимнего плавания «Моржи». Но пресс-служба омской мэрии подчеркивает, что «массовое купание граждан там не предусматривается, в том числе и в праздник Крещения Господня».

Фото © Дмитрия Рудакова с сайта admomsk.ru