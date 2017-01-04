Второй вал подкрался заметно

Агентство Региональных Исследований (АРИ) опубликовало отчет об индексе деловой активности омского рынка услуг по состоянию на конец декабря. Интегральное значение ИДК-Омск после сезонной очистки равно 35%. Декабрьское значение индекса стало самым низким за год, а его среднегодовое значение оказалось лишь на два процентных пункта выше, чем для 2009 года (45% и 43%, соответственно). Аналитики АРИ обращают внимание на то, что характер годового графика ИДК 2016 года (особенно общий понижательный тренд) ближе всего к аналогичному в 2013 году — первому году, в котором была зафиксирована предкризисная ситуация. Наряду с другими аналитическими и фундаментальными факторами это позволяет еще более уверенно говорить о приходе т.н. «второй волны кризиса».

Примечательно, что агентство IHS Markit, регулярно публикующее аналогичные данные для России в целом, уже несколько месяцев выдают существенно более оптимистичные прогнозы о состоянии и перспективах развития рынка. По их замерам, рынок услуг в России движется в устойчивом положительном тренде, в декабре индекс PMI-Russia сферы услуг достиг 57%, что стало «максимальным темпом роста более чем за четыре года». Их коллеги из АРИ скептически оценивают эти данные, напоминая, что в 2013-2014 годах региональный индекс продемонстрировал гораздо более высокую прогностическую способность.

На омском рынке услуг доминирую пессимистичные настроения. Краткосрочный прогноз на январь 2017 года (без сезонной фильтрации) стал третьим после прогнозов на январь 2010 и 2015 годов, опустившись до 28%. Значение долгосрочного прогноза (39%) также не дает поводов для оптимизма, поскольку показывает, что большинство экспертов и субъектов рынка не надеются на улучшение рыночной ситуации и через год.