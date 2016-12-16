Большим делам — деловые адвокаты

Известный адвокат Виолетта Волкова подтвердила свое участие в «следственно-оперативном эксперименте», в ходе которого она передала 600 тыс. рублей предполагаемому взяточнику. Как сообщают «Известия», она подробно описала обстоятельства операции, разработанной центральным аппаратом СК РФ для изобличения сотрудника Омского УМВД, который вел расследование дела по обвинению ее клиента, руководителя компании «Сибирский деликатес» в неправомерном банкротстве. После передачи денег следователь был арестован.

Как только эта информация распространилась в СМИ и в соцсетях, многие пользователи стали обвинять Волкову в сотрудничестве с властью и в нарушении адвокатской этики. Однако сама она на все подобные обвинения реагирует остро и с юмором, спокойно ретвитит наиболее жесткие сообщения, сопровождая их едкими комментариями. Например, сообщение «Открытой России» с заголовком «Экс-адвокат Pussy Riot под бережным присмотром полиции передала взятку следователю МВД«, она сопроводила таким текстом: «Либералы за коррупцию?))) Очень интересная подача материала про взятку.))) «Бережно!»)))))«.

Примечательно, что первым об этом событии сообщил онлайн-журнал «ВОмске» днем 15 декабря. В этом сообщении сразу были названы и фамилия задержанного следователя, и даже фамилия адвоката, участвовавшего в эксперименте, правда, с пометкой «имя нам неизвестно». Этот материал по непонятным причинам не был включен в сюжет Яндекс.Новостей, который формировался из трансляции большинством СМИ поспешного официального релиза СК РФ. О том, что «столичный адвокат Волкова» — это та самая Виолетта Волкова, ставшая знаменитой на весь мир в связи с участием в защите Pussy Riot, большинство федеральных СМИ сообщили лишь сутки спустя со ссылкой на сайт БК55. И это при том, что о своем визите в Омск Виолетта Волкова заранее, еще 6 декабря, на следующий день после возбуждения дела, сообщала в своем Твиттере, приглашая желающих омичей познакомиться и попить кофе.