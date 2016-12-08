Зоолетие не осталось незамеченным

Поисковая система Яндекс составила сводку событий и персон, вызывавших наибольший интерес людей в уходящем году. На специальной странице сервиса доступны таблицы и диаграммы по нескольким категориям, представленные в разрезе 14 регионов России. Поисковые запросы омичей, в целом, мало отличались от интересов других регионов, а среди местных событий доминировали мероприятия, связанные с празднованием 300-летнего юбилея Омска или подготовкой к нему.

Рейтинг наибольшего интереса открывает группа запросов с ключевой фразой «300-летие Омска». Кроме этого, в десятку запросов, наиболее часто задававшихся омичами, вошли еще пять событий, имеющих прямое отношение к главной местной теме 2016 года: «Авиашоу в честь 300-летия Омска», «Выставка «Флора»», «Концерт группы «Сплин»», «Открытие Воскресенского собора» и «Концерт Ёлки». Сюда же вполне можно отнести и запрос «Сибирский международный марафон».

В топ-10 наиболее волнующих местных информационных сюжетов вошли лишь два, не имеющих никакого отношения к юбилею, обозначенному в интернете мемом «зоолетие». Это «Эпидемия гриппа», пик интереса к которой был отмечен в феврале, и июльский ураган в Омске. А тема, названная в отчете Яндекса «общественной дискуссией о состоянии дорог» с размазанными пиками в марте и мае, как хорошо известно, также имела прямое отношение к юбилею, поскольку только угроза встретить его с разбитыми дорогами позволила добиться срочного выделения средств и проведения масштабного ремонта. Для чего пригодились и известные блогеры и пранкеры, и телемосты с Путиным, и массированное пиар-продвижение темы через СМИ.