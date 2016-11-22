23 ноября 2016 года, в 17:00, в выставочном зале Дома художника открывается юбилейная персональная выставка Сергея Патрахина «Осенний полёт».

Сергей Патрахин художник-пейзажист, тонко чувствующий красоту родной природы. Он воспринимает и запечатлевает только то, что соответствует его идеалу. Его пейзажи погружают в состояние глубокого созерцания изображенного, осеняя зрителя светом и полетом своей души.

Выставка будет работать с 23 ноября по 6 декабря 2016 года, с 10:00 до 18:00, в омском Доме художника, ул. Лермонтова, 8. Четверг – день бесплатных посещений.

Контакты: 31-20-61, 31-91-35