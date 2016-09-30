Не так пан, как его сенатор

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин начал сбор подписей под петицией об отзыве сенатора от Омской области Елены Мизулиной. Причиной обращения к губернатору Омской области Виктору Назарову на сайте change.org стал законопроект об отмене беби-боксов, инициатором которого называют Мизулину. По мнению Данилина, деятельность омского сенатора дискредитирует высший законодательный орган России.

«В связи с внесением законопроекта о запрете беби-боксов, который провоцирует как аборты, так и детоубийство, предлагаю освободить от должности сенатора от исполнительной власти Омской области Елену Мизулину как дискредитирующую высокое звание члена Совета Федерации от Омской области», — отметил он в петиции.

Подписавшиеся под петицией в комментариях не щадят г-жу сенатора, жестко оценивая и данный законопроект, и другие ее инициативы и действия, призывая не скатываться в средневековье. Так, петицию поддержал блогер и писатель Станислав Яковлев (aka Ортега): «Мы с Павлом Данилиным ОЧЕНЬ разные люди, но сенатор Мизулина это оскорбление не только высокого звания сенатора; это оскорбление разума».