Блёклая столица

Идею увековечения памяти о «белогвардейском» периоде в истории России, когда Омск короткое время носил статус столицы государства летом этого года сенатору Андрею Голушко подкинули его пиарщики. Название «Белая столица» многие независимые эксперты расценили как весьма удачное, поскольку оно гарантировало резонансную реакцию со стороны КПРФ, а значит, и масштабный бесплатный пиар в предстоящей избирательной кампании. Однако через месяц после запуска проекта он неожиданно сменил название на «Третья столица». С этим названием будет работать сложнее, как минимум, из-за того, что на него претендуют Новосибирск и Казань. И, если активность в продвижении проекта будет достаточно высока, новости Новосибирска и Казани на эту тему не заставят себя ждать.

О запуске проекта, инициированного сенатором, официально было объявлено в конце июня. Причем, во всех сообщениях фигурировало именно исходное название «Белая столица». В середине июля подоспела ожидемая реакция коммунистов. А спустя три недели, во время торжеств в связи с 300-летием Омска, прибывший в город министр культуры Владимир Мединский, считающийся близким другом Голушко, дал старт проекту с тем же содержанием, но под названием «Третья столица». Первый информационный знак был торжественно установлен 5 августа на здании Омского музея изобразительных искусств имени М.А.Врубеля (бывшего генерал-губернаторского дворца на ул. Ленина, 23). Знак напоминает, что в этом здании располагался Совет министров правительства белой России и канцелярия Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака. Никаких внятных объяснений причин резкой смены названия организаторы не посчитали нужным указывать, сделав вид, что ничего не произошло. Реакция коммунистов на эту «уступку» со стороны своих политических оппонентов пока неизвестна.

Любопытно, что 9 августа было опубликовано открытое письмо губернатору Назарову профессора СибАДИ Сергея Сизова, в котором он обвинил областных чиновников в нарушении обязательств по выделению гранта на исследовательский проект с названием… «Белая столица России: повседневная жизнь Омска (июнь 1918 – ноябрь 1919 года)». Связан ли этот проект с проектом сенатора или это случайное совпадение, точно сказать сложно. Но скандальности вокруг темы «Белой столицы» он, безусловно, добавляет.

На фото © Владимира Кунгурцева, 2012 — фундамент под памятник А. В. Колчаку во дворе особняка Батюшкина.