Нам бы только День воздержаться

Опрос, проведенный сайтом KVnews совместно с Агентством Региональных Исследований (АРИ), показал, что лишь 25-30% жителей Омска воспринимают День города как настоящий праздник и готовы в нем участвовать хоть как-то.

Из нескольких вариантов ответа, предложенных респондентам на сайте и в нескольких пабликах ВКонтакте, больше всего набрал «Буду отдыхать дома»: его выбрали 22% принявших участие в опросе. Второе место с 18% — у самого эскапистского варианта «Сбегу из города подальше». Далее следуют опции «Буду на работе» (17%) и «Буду на даче» (14%). Примечательно, что первые два варианта ответа оказались не только самыми популярными, но и наиболее устойчивыми: разброс в разных слоях выборки по ним не превысил одного процентного пункта! Для сравнения: вариант ответа «буду на работе» у респондентов, отвечавшие на деловом сайте, набрал 22%, а у пользователей ВКонтакте лишь 11%.

Среди вариантов, фиксирующих лояльное отношение к «главному городскому празднику», лидирует «Постараюсь побывать везде» (14% в целом по выборке). Правда, это лидерство обеспечено аудиторией ВКонтакте, в которой он набрал целых 22%, что неудивительно, учитывая ее демографические показатели. Довольно неожиданным выглядит относительно высокая доля варианта «Пойду на флору» (10% в среднем и разброс от 8% до 11% в разных слоях выборки) и низкая — у варианта «Пойду на салют» (1-3%). Вероятно, салют, при всей его эмоциональной насыщенности, не воспринимается как эксклюзивное мероприятие, ради которого можно отказаться от других опций праздничного времяпровождения.

Примечание. Опрос проводился в июле 2016 года. Совокупный объем выборки, используемой для анализа, составил 300 респондентов. Разброс данных объясняется использованием метода т.н. «расслоенной выборки», не являющейся репрезентативной, но дающей возможность получать достаточно точное представление о доминирующих настроениях, в том числе путем содержательного сравнения отличий различных социальных групп.