Щит Сибири


06-07.07.2016, парк Победы в Омске — XII фестиваль средневековой культуры "Щит Сибири"

XII фестиваль средневековой культуры "Щит Сибири"XII фестиваль средневековой культуры "Щит Сибири"

Posted By: admin 22.07.2016

6 и 7 августа 2016 года в дни празднования 300-летия города Омска в парке Победы пройдет XII фестиваль средневековой культуры «Щит Сибири»

В программе фестиваля:

— турнир по историческому фехтованию на стальном клинковом оружии;
— массовые сражения в поле, штурм холма, битва за знамя;
— экскурсии в «лагере живой истории», походная кузня;
— интерактивные состязания для зрителей, лучный тир;
— ярмарка народных ремёсел, мастер-классы;
— выступления этно-музыкальных и танцевальных коллективов:
— сытные угощения по старинным рецептам.

Вход на территорию мероприятия свободный.

Организаторы фестиваля: Общественный центр «Ясень«, Ассоциация военно-исторических клубов «Твердь», при поддержке Департамента культуры Администрации г. Омска

Подробности — в официальной группе ВКонтакте «Щит Сибири«.

Телефон для справок: +7 908 804 06 35 Антон

Дата начала события: 06.07.2016
Дата окончания события: 07.07.2016