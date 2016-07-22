6 и 7 августа 2016 года в дни празднования 300-летия города Омска в парке Победы пройдет XII фестиваль средневековой культуры «Щит Сибири»
В программе фестиваля:
— турнир по историческому фехтованию на стальном клинковом оружии;
— массовые сражения в поле, штурм холма, битва за знамя;
— экскурсии в «лагере живой истории», походная кузня;
— интерактивные состязания для зрителей, лучный тир;
— ярмарка народных ремёсел, мастер-классы;
— выступления этно-музыкальных и танцевальных коллективов:
— сытные угощения по старинным рецептам.
Вход на территорию мероприятия свободный.
Организаторы фестиваля: Общественный центр «Ясень«, Ассоциация военно-исторических клубов «Твердь», при поддержке Департамента культуры Администрации г. Омска
Подробности — в официальной группе ВКонтакте «Щит Сибири«.
Телефон для справок: +7 908 804 06 35 Антон