27 июня, в 16:00, в Омском государственном историко-краеведческом музее состоится заседание дискуссионного круглого стола Омского регионального отделения Союза краеведов России «Обсуждение проекта «Белая столица», направленного на популяризацию объектов культурного наследия в Омске, связанных с историей гражданской войны».

Историческая справка: В конце 1918 г. в разгар гражданской войны Омск приобретает статус столицы России и неофициальное название «Белая столица». Наш город становится резиденцией сначала Временного Сибирского правительства, затем Временного Всероссийского правительства, потом Российского правительства Верховного правителя адмирала Колчака и основным центром борьбы с советской властью. Омск был яркой звездой на политическом небосклоне России, хотя она закатилась столь же быстро, как и звезда Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака.

В настоящее время в городе сохранилось немало ценных в культурном и историческом отношении мест, связанных с «белыми» страницами Омска. Участники круглого стола будут обсуждать вопрос установления памятных мемориальных досок, направленных на популяризацию объектов культурного наследия, связанных с историей гражданской войны.

Инициатор проекта «Белая столица» — член Совета Федерации от Омской области Андрей Иванович Голушко.